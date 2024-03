"Orgasmus-Päpstin" vor Arbeitsgericht: "Will als Lehrerin arbeiten"

Der Grund: Sie hat in ihrer Freizeit Gesundheits- und Sexualmotivationskurse angeboten. Dass sie dabei als „ Orgasmus-Päpstin “ zu „selbstbewusster Nacktheit vor dem Spiegel“ aufruft oder in den „Heiligen Raum der Sexualität“ einlädt, gefiel dem Dienstgeber, der Bildungsdirektion Oberösterreic h , ganz und gar nicht, die Pädagogin wurde fristlos entlassen.

Dieser Fall hat weit über Oberösterreich hinaus für Schlagzeilen gesorgt: Monika Ring war als Lehrerin an einer Volksschule in Oberösterreich tätig - bis sie fristlos entlassen wurde.

Heute, Dienstag, findet in der Causa die erste Verhandlung am Arbeitsgericht in Linz statt. "Ich will Gerechtigkeit und die Erlaubnis zurück, dass ich wieder als Lehrerin arbeiten darf", bleibt Ring kämpferisch.

Förderstunden und Sportunterricht

Denn sie war einerseits gerne Lehrerin - zuletzt hat sie Sportunterricht gegeben und Förderstunden für Deutsch als Zweitsprache - anderseits "weiß man ja nie, was kommt".

Zwar sei sie gerade dabei, ihr Geschäftsfeld aufzubauen und hat eine erste eigene Produktserie entwickelt, ganz mit dem Unterrichten habe sie nicht abgeschlossen.