"Operation Adria": Drogenring in Braunau ausgehoben

Bereits im Frühling dieses Jahres war aufgefallen, dass in der Stadt Braunau viel Kokain im Umlauf war. Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Drogen sollen vor allem an der Innlände im Stadtteil Laab und in innerstädtischen Parkanlagen verkauft worden sein.

Zuerst kam man einem 38-jährigen Slowenen auf die Spur, der immer wieder nach Österreich fuhr, um hier Kokain an seine Subdealer zu verteilen.