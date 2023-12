Neun Festnahmen: Drogenring in Großraum Wels gesprengt

Bei der Razzia am 10. August in seinem Einfamilienhaus stieß die Polizei auf eine professionelle Cannabis-Aufzucht. Die entdeckte Plantage umfasste insgesamt 1.472 Cannabispflanzen, darunter 651 Pflanzen in der Blühphase, sowie beträchtliche Mengen an Cannabis, Haschisch und halluzinogenen Pilzen, allesamt im Keller des Wohnhauses gelagert.

Drei Hauptabnehmer und weitere Plantage

Die beiden Hauptverdächtigen, der 19-Jährige und ein 49-jähriger, wurden festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels inhaftiert. Während der Untersuchungen wurden drei Hauptabnehmer ermittelt und verhaftet. Am 14. August wurde ein 35-jähriger Mann in Salzburg in seiner Wohnung festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden über 1.000 Gramm Cannabis, etwa 34 Gramm Haschisch, rund 17,5 Gramm Kokain und Drogengeld gefunden und beschlagnahmt.