Und auch das Hotel Hilton am Linzer Hauptbahnhof, in dem derzeit noch knapp 50 Personen untergebracht sind, wird vereinbarungsgemäß Ende des Jahres geschlossen, weil der Mietvertrag ausläuft.

Die drei Quartiere Hörsching, Mondsee und Ohlsdorf werden von der BBU vorerst wieder renoviert, um diese in gutem Zustand zur Verfügung zu haben, sollte wieder Bedarf für Unterbringungsmöglichkeiten bestehen. Und in dem Fall, so versichert der Sprecher der BBU, werde man versuchen, so früh wie möglich die betroffenen Gemeinden zu informieren.