OÖ-Studie: Diskriminierung von Frauen im Job allgegenwärtig

Es war eine große Studie, die die Arbeiterkammer OÖ beim Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) in Auftrag gegeben hat. Alle weiblichen Mitglieder zwischen 18 und 35 Jahren wurden Anfang des Vorjahres eingeladen, an der Studie teilzunehmen - über 17 Prozent, also genau 3.576 Frauen beantworteten die Fragen.

Das ernüchternde Ergebnis der Studie fassen Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl und Vizepräsidentin Christine Heitzinger zusammen: "Auch im Jahr 2023 (und demnach auch noch 2024, Anm.) gehören Frauenfeindlichkeit, Abwertung von Fähigkeiten und Diskriminierung wegen des Geschlechts unverändert zum beruflichen Alltag von Frauen."

➤ Mehr lesen: 58 Prozent der Frauen wurden am Arbeitsplatz sexuell belästigt

Zwar herrsche laut der Erhebung bei 74 Prozent der befragten Frauen die Auffassung vor, dass eine "formale Gleichstellung" bestehe, nur 35 Prozent erleben allerdings, dass das auch in der Praxis, also im eigenen weiblichen Berufsleben, tatsächlich gelebt werde.