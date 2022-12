Naturschnee braucht Unterstützung

Am Hochficht herrscht derzeit noch leichte Verunsicherung, ob der geplante der Saisonstart am 8. Dezember halten wird. „Wir entscheiden das am Montag, ob wir einen Teilbetrieb sicherstellen können“, heißt es aus dem Büro des Skigebiets. Auch hier gibt es am Berg rund 25 Zentimeter Neuschnee, aber es braucht mehr kalte Tage, um die Beschneiung zu ermöglichen. Eine Online-Tageskarte wird 47 €, an der Kassa 50 € kosten. Vor Weihnachten sollen dann alle Pisten befahrbar sein.