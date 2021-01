Hinterstoder und Wurzeralm: Zeit zum Verschnaufen

Entwarnung

Denn seit Wochen fehlen die Gäste: „Es war kalt und es gibt keine Gastro. Die Kinder haben nichts zum Aufwärmen“, benennt Holzinger den Grund. Dazu kommt die ohnehin durch Corona halbierte Förderleistung. Die Wurzeralm ist deshalb seit 16. Jänner nur mehr am Wochenende geöffnet.

Dies solle sich aber von 5. bis 21. Februar wieder ändern, wie die Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gaben. Und auch für Hinterstoder gab es Entwarnung: Die Lifte bleiben offen. Auf beiden Skigebieten sei dann also wieder tägliches Skifahren möglich.

Denn durch die neue Verordnung habe es nur eine „geringfügige Adaption des Sicherheitssystems“ gegeben. Wichtigste Veränderung sei die neue zwei Meter Abstandsregelung im Außenbereich.