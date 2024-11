OÖ: NS-Anklage gegen 59-jährigen "Bandidos"-Rocker

Der 59-Jährige wurde im Zuge der Razzia festgenommen, weil an seinem Wohnsitz im Innviertel und am Anwesen seiner Eltern in Zwettl zahlreiche NS-Devotionalien , hunderte Schusswaffen sowie Suchtgift sichergestellt worden waren.

Wegen der an seinem Wohnsitz und am Anwesen seiner Eltern sichergestellten Waffen und der damit verbundenen Verstöße gegen das Waffengesetz sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner.

Darüber hinaus soll er eine Vielzahl an NS-Devotionalien gehortet haben. Diese habe er in einem „NS-Museum“ in Zwettl in Niederösterreich "zu Propagandazwecken öffentlich zur Schau stellen" wollen, sagt die Staatsanwaltschaft.

Auch soll er nachgemachte Euro-Banknoten besessen haben. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt: Wegen Suchtgifthandels wurde der 59-Jährige bereits zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt.