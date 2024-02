OÖ: Polizisten befreiten verletztes Opfer aus Unfallauto

Polizisten haben am Sonntag einen Verletzten aus einem Unfallfahrzeug in Eggendorf (Bezirk Linz-Land) befreit. Der Mann hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Westautobahn (A1) rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte mit der Leitschiene, überschlug sich und blieb etwas versteckt einige Meter neben der Autobahn in einem Gehölz auf dem Dach liegen, berichtete die Polizei.