Polizei stoppt Kleinlaster mit 33 gestohlenen Fahrrädern

Offenbar ein dicker Fisch ist der Polizei in Oberösterreich ins Netz gegangen. Denn wie jetzt bekannt gegeben wurde, hat eine Polizeistreife am Mittwoch in Etzelshofen einen 29-jährigen Serben als Lenker eines Kleintransporters angehalten und fremdenpolizeilich kontrolliert.

Dabei sind den Beamten gleich die vielen neuwertigen Fahrräder, darunter auch einige E-Bikes - im Kleinlaster aufgefallen. Ebenso war den Polizisten diverses Werkzeug ins Auge gestochen.