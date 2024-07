Mehr Handhabe für die 25 Systemsprenger in OÖ gefordert

"Ich weiß, die Öffentlichkeit will kurzfristige Lösungen für Probleme. Das ist hier nicht möglich. Hier geht es um Langfristigkeit ", sagt Lindner, und verwehrt sich gleichzeitig gegen die Herabsetzung der Strafmündigkeit: "Das ist reiner Populismus. Das Gefängnis kann nie der richtige Ort für ein Kind sein."

Um all das umsetzen zu können, fordert die Politik von der Politik mehr rechtliche Handhabe und mehr Geld: Landesrat Lindner konkretisiert seine Punkte an den Bund so:

Konkret braucht es mehr Fachpersonal und mehr Betreuungsplätze , auch in sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaften.

und , auch in sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaften. Mehr Studienplätze für soziale Arbeit : "Wir haben jedes Jahr doppelt so viele Bewerbungen wie Plätze."

: "Wir haben jedes Jahr doppelt so viele Bewerbungen wie Plätze." Es gäbe derzeit keine Anhalte- und Ausgangsbeschränkungen für Kinder in diesen Wohngemeinschaften, sprich, wenn der Zehnjährige gehen wolle, gehe er. Da wäre es natürlich sinnvoll, Grenzen setzen zu können. Das könne etwa in Form einer Nachtruhe sein, aber natürlich nur, wenn es der gesundheitliche Aspekt erfordere, wenn also Fremd- oder Selbstgefährdung im Raum stehe, so Lindner.

Bei der Maßnahme für den Paschinger Zehnjährigen mit den beiden Betreuungspersonen gehe es neben Schutz vorrangig auch darum, gesundes Beziehungs- und Bindungsverhalten zu lernen. Denn da sind sich Expertinnen und Experten einig: Das sei der einzige Weg, Systemsprengern vielleicht doch noch den Weg in Richtung Alltag und Gesellschaft zu ebnen.