Oö. Landesregierung beschließt Fördervereinbarung für LASK-Stadion

Das Land OÖ beschloss am Montag die nächste Weichenstellung für das neue Fußballstadion für den LASK auf der Linzer Gugl. Wie Sportlandesrat Markus Achleitner (ÖVP) in einer Aussendung bekanntgab, wurde am Montag einstimmig die Fördervereinbarung als Voraussetzung für die Auszahlung der Landesförderung beschlossen.

Bereits am 30. November und am 3. Dezember vergangenen Jahres wurde jeweils beschlossen, das Stadion mit maximal 30 Millionen Euro fördern zu wollen, jedoch nur unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen: "Sowohl die Unterzeichnung der Fördervereinbarung als auch die Auszahlung der Fördermittel des Landes OÖ sind an klare Vorgaben gebunden“, sagt Achleitner.

65 Mio. Euro geschätzt

„Nach den einstimmigen Beschlüssen der Oö. Landesregierung und des Oö. Landtages über eine Mehrjahresverpflichtung, die den Abschluss einer Fördervereinbarung mit einer maximalen Förderhöhe von 45 Prozent der förderbaren Gesamtkosten der LASK-Arena, gedeckelt mit 30 Mio. Euro, ermöglicht, wurden die Details dieser Fördervereinbarung im Vorfeld auch noch den Sportsprechern der im Oö. Landtag vertretenen Parteien präsentiert", sagt Achleitner über den Vorgang.

Rund 65 Millionen Euro schätzte das LASK-Projektteam für die Errichtung des Stadions. Auf Verlangen des Landes OÖ wurden diese Kosten durch ein externes Gutachten plausibilisiert. Dieses liege nun vor: Die Kostenschätzung wurde bestätigt. "Ebenso wurde rechtlich geklärt, dass die Förderung gemäß der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-Verordnung mit dem EU-Beihilfenrecht vereinbar ist“, erläutert Landesrat Achleitner.

Transparent

Auf Nummer sicher geht das Land OÖ aber auch bei der Auszahlung der Fördergelder: So müsse etwa das Ausschreibungsverfahren offen und transparent sein sowie das Projekt durch ein professionelles Projekt- und Baumanagement begleitet werden, fordert das Land.

„Die Förderung fließt in der Folge in aliquoten Tranchen nach Baufortschritt und Prüfung der jeweiligen Abrechnungsunterlagen“, so Achleitner. Man scheint aufgrund vergangener Turbulenzen (der KURIER berichtete) vorsichtig geworden zu sein.

Dennoch steht man hinter dem neuen Stadion: „Millionen-Investitionen, wie die des LASK in die neue ‚Raiffeisen-Arena‘ auf der Gugl in Linz, schaffen und sichern Aufträge, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Oberösterreich."