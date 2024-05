OÖ-Kinderanwältin: "Mobbing beginnt von klein auf"

Die Suspendierungen in den Schule steigen, Hass im Netz, Mobbing in Schule und Freundeskreis, verstärkt auch in sozialen Netzwerken. Die oberösterreichische Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger ist alarmiert.

5.500 Beratungen für die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA) jährlich durch, ein Drittel davon betriff den Themenbereich Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt in der Schule.