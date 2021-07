OÖ: Im Mühlviertel wurden drei Wolfssichtungen gemeldet

In Oberösterreich sind drei Wolfssichtungen in Kefermarkt im Bezirk Freistadt gemeldet worden. Das gab die für das Wolfsmanagement in Oberösterreich zuständige Abteilung Land- und Forstwirtschaft der Landesregierung in einer Presseaussendung am Donnerstag bekannt. Sie ersuchte die Landwirtinnen und Landwirte in der Umgebung, wachsam zu sein und ihre Weidetiere entsprechend zu schützen.