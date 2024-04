OÖ Hundehaltegesetz: 140 Stellungnahmen, Überarbeitung geplant

Vor allem von den Tierschutzorganisationen sind kritische Stellungnahmen zur Neufassung des Hundehaltegesetzes eingelangt. Die Pfotenhilfe kritisiert das Gesetz als "Anlassgesetzgebung", denn im Fall von Naarn sei nachgewiesen, dass die Hunde trainiert worden seien, Menschen zu beißen: "Das ist schon im bestehenden Hundehaltegesetz verboten, sollte aber besser ausformuliert werden."

Das deshalb, weil "dieses brandgefährliche Beiß- und Angriffstraining in einigen oö. Hundeschulen immer noch illegal praktiziert" werde, so Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe. Was auch nicht gehe: Dass Hundeschulen, die diese illegale Beißtrainings durchführen, teilweise auch noch in einer Liste von Anbietern der vorgeschriebenen Sachkundekurse stehen: "Das ist unvereinbar und muss als Ausschlussgrund formuliert werden."

"Längste Rasseliste der Welt"

Stadler kritisiert weiters, dass Oberösterreich "eine der längsten Rasselisten der Welt" erstelle, die "mit der Beißstatistik nichts zu tun" habe. Er erwartet ein Zunahme der behördlichen Abnahmen und Engpässe bei der Unterbringungen in Tierheimen: "Wir können jedenfalls nicht noch mehr Belastungen verkraften. Zudem werden solche gesetzlich stigmatisierten Hunde auch viel schwerer zu vermitteln und daher oft Langsitzer sein."

Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" stößt in das selbe Horn: „Dieses Gesetz ist eine Riesenenttäuschung – eine reine Anlassgesetzgebung, die sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse missachtet: Längst schon ist die Forschung auf dem Stand, dass Rassen absolut nichts über die Gefährlichkeit eines Hundes aussagen. Die Vermittlungschancen vor allem „großer“ Tierheim-Hunde und bestimmter Rassehunde wird drastisch erschwert“, kritisiert Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.