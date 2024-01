Entwurf für oö. Hundehaltegesetz sieht 6 Rassen als gefährlich an

So kann laut Novelle bei Umzug des Halters oder bei Abgabe des Hundes an neue Besitzer sichergestellt werden, dass das Tier auch am neuen Wohnort als auffällig geführt wird. Auch bei Belästigungen oder Beißvorfällen sollen die Gemeinden neue Möglichkeiten erhalten. Der Maßnahmenkatalog reicht vom Verbot der Hundehaltung an bestimmten Orten, über das Verbot der Tierhaltung für bestimmte Personen bis hin zur Wegnahme des Hundes.

Alle Parteien konnten sich "inhaltlich einigen"

Eine Expertengruppe hat die neuen Bestimmungen im Auftrag des zuständigen Landesrates Michael Lindner (SPÖ) erarbeitet. Deren Entwurf wurde Mittwochvormittag von den Parteien im Ausschuss diskutiert, um daraus eine Novelle zu formulieren, die dann in die vierwöchige Begutachtung geht und noch vor dem Sommer im Landtag beschlossen werden soll. Lindner freute sich, dass sich alle Parteien auf den von ihm vorgelegten Entwurf "inhaltlich einigen" konnten.

Man habe einen "tragfähigen Kompromiss" gefunden, meinte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Die Vorgaben für die Hundehaltung nur an der Rasse festzumachen, hätte auch seine Partei kritisch gesehen. Die nun kommende Kombination, die auch Gewicht und Größe des Tieres berücksichtigt, begrüßte er.

Die NEOS OÖ befürworten grundsätzlich die geplante Gesetzesverschärfung, da die bisherigen Regelungen "viel zu lasch und aufgeweicht" gewesen seien. Allerdings vermisst die stellvertretende Klubobfrau Julia Bammer eine bundesweit einheitliche Regelung. Der Entwurf sei daher eine wichtige Novelle "mit schmerzhaften Lücken".