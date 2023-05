Das Schicksal einer seit Mitte März in Scharnstein im Bezirk Gmunden abgängigen 22-jährigen Amerikanerin könnte geklärt sein. Wanderer haben in freiem Gelände beim Laudachsee am Grünberg am Fuße des Traunsteins eine weibliche Leiche gefunden und die Polizei verständigt.

Einsatzkräfte bargen die bereits stark verwesten Überreste der Frau, die am Ende eines Lawinenkegels gefunden worden sein soll, und brachten sie ins Tal. Laut Medienberichten wurde von den Behörden eine Obduktion angeordnet, die klären soll, ob es sich um Adriana Jordan E. handelt, die am 17. März von ihrem Quartier in Scharnstein zu einer Wanderung aufgebrochen war. Als die Frau nach mehreren Tagen nicht aufgetaucht war, wurden mehrere groß angelegte Suchaktionen nach ihr gestartet.