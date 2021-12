Ein Überholmanöver hat in der Nacht auf Donnerstag in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. Eine 26-Jährige hatte trotz zweier entgegenkommender Fahrzeuge überholt. Ein 29-jähriger Lenker verriss seinen Wagen und landete im Graben, ein 31-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen. Er wurde bei der folgenden Frontalkollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, beichtete die Polizei.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden ebenfalls von Fahrbahn geschleudert und landeten in einem Feld. Der 29-Jährige sowie die 26-Jährige und ihr 42-jähriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht.