Die schwarz-grüne Koalition wackelt

Ein weiteres Ziel des 36-jährigen Haimbuchner ist die Beendigung der schwarz-grünen Regierungskoalition, die Oberösterreich seit zwölf Jahren regiert. Die Umfragen prognostizieren den Grünen zwar Zuwächse, doch sowohl die Wirtschaft als auch die Industrie sind mit der Umwelt-, Verkehrs- und Energiepolitik von Landesrat Rudolf Anschober (54) unzufrieden.

Die ÖVP-Umfrage sieht die Grünen bei 12 bis 13 Prozent, Imas bei 10 bis 12. 2009 waren es 9,2 %. In der schwarz-grünen Koalition werden die Differenzen bereits öffentlich ausgetragen. So kritisierte Wirtschaftslandesrat Michael Strugl, der 2003 zu den Architekten von Schwarz-grün gehört hatte, Anschobers Verschärfung des Lkw-Fahrverbotes auf der Westautobahn A1. Die Wirtschaftskammer protestierte gegen die Ausweitung des Wasserschongebietes Scharlinz. Anschober selbst meinte bei einem Dialoggespräch mit der Industriellenvereinigung, es gleiche einem Naturgesetz, dass bei der Energiepolitik Meinungsverschiedenheiten beständen. Landeshauptmann Pühringer will sich zur Koalitionsfrage derzeit nicht äußern, dies werde erst nach der Wahl entschieden.