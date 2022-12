OÖ: Alkolenker prallte gegen Brückengeländer

Ein 27-Jähriger ist Donnerstag um 2 Uhr mit seinem Klein-Transporter in Wilhering (Bezirk Linz-Land) in den Straßengraben gekommen und nach 200 Metern gegen eine Böschung geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich und stieß kopfüber an ein Brückengeländer, wobei das Dach abgerissen wurde.

Dann blieb es auf einem weiteren Brückengeländer hängen, der Fahrer wurde eingeklemmt. Er kam schwer verletzt ins Spital, ein Alkomat-Test ergab 1,5 Promille, berichtete die oö. Polizei.