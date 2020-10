OÖ: 17-Jähriger wegen Kopfhörer mit Messer bedroht

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Traun (Bezirk Linz-Land) wegen seiner Kopfhörer von einem noch Unbekannten mit dem Messer bedroht worden. Der etwa 20-jährige Mann sprach den Burschen an, er würde diese unbedingt brauchen und bot dafür 20 Euro. Als der Jugendliche später misstrauisch wurde und die Ware zurückforderte, wenn er nicht sofort das Geld habe, hielt ihm der Unbekannte ein Messer vors Gesicht, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der rund 1,80 Meter große Räuber meinte vorher noch, Geld aus seiner Wohnung holen zu wollen. Bei einem Spielplatz sollte der Bursch auf ihn warten, worauf dieser Verdacht schöpfte. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Gesuchte hatte dunkle kurze Haare und war von dünner Statur. Auffällig waren mehrere kleine Narben im Bereich des Unterkiefers bzw. am Hals.