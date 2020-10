Betrunkener Führerschein-Neuling verlor in OÖ Kontrolle über Auto

Mit 1,90 Promille ist in der Nacht auf Sonntag in Allerheiligen im Mühlkreis (Bezirk Perg) ein Probeführerschein-Besitzer mit seinem Auto unterwegs gewesen. Der 19-Jährige kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, fuhr auf eine Leitschiene auf und landete mit dem Dach auf der Fahrbahn. Seine Fahr-Lizenz wurde vorläufig abgenommen und Anzeige erstattet, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Führerschein-Neuling und sein gleichaltriger Beifahrer konnten das Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Die beiden Jugendlichen kamen vorsichtshalber zur Kontrolle in das Linzer Unfallkrankenhaus.