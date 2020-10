Wohnhausbrand in OÖ: Nachbar rettete ganze Familie

Ein Wohnhausbrand in Katsdorf (Bezirk Perg) ist dank eines aufmerksamen Nachbarn in der Nacht auf Samstag glimpflich ausgegangen. Der 50-Jährige bemerkte, dass der Dachstuhl kurz nach Mitternacht bereits lichterloh brannte. Er rief die Feuerwehr und weckte die schlafende Familie. Die Hausbesitzer, 60 und 62 Jahre alt, sowie die Enkelkinder im Alter von vier und sechs Jahren konnten rechtzeitig flüchten, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Neun Feuerwehren

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt neun Feuerwehren mit etwa 115 Mann im Einsatz. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Verletzt wurde niemand.