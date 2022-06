Perfektionist ohne Stillstand

von Gerhard Marschall

Ein Fußballtrainer, dessen Mannschaft einen europäischen Titel gewinnt, muss danach feierfest sein. Oliver Glasner weiß das. Seine Eintracht ist jüngst im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers obenauf geblieben, woraufhin Frankfurt in Jubel, Trubel, Heiterkeit versunken ist. Jetzt möchte Glasner daheim in Riedau (Bezirk Schärding) zur Ruhe kommen. Beim Golfen zum Beispiel.

Obwohl erst 46 Jahre alt, kann der Innviertler bereits beachtliche Erfolge vorweisen. Er fĂĽhrte den LASK zurĂĽck in die Erstklassigkeit und weiter bis in die Champions League. FĂĽr die qualifizierte er sich im Vorjahr auch mit dem VfL Wolfsburg, trotzdem heuerte er in Frankfurt an. Was zeichnet den Trainer Glasner aus?