Ohlsdorfer Trinkwasser: Deponie soll nun saniert werden

Etwa sechs Jahre ist es her, dass im Grundwasser von Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) Pestizide festgestellt wurden. Diese gingen von einer Baurestdeponie der Asamer Kies- und Betonwerke GmbH aus. In den vergangenen Jahren wurde die Deponie gesichert, am Montag verkündete Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Pressekonferenz, dass nun mit der nachhaltigen Sanierung begonnen werde.

Auch Robert Pree, Geschäftsführer der Asamer Kies- und Betonwerke, war zu Gast: „Damals war Gefahr in Verzug. Kein Tropfen durfte mehr versickern“, erzählt Pree. Besonders bitter sei der Imageschaden. Denn hinter dem Vorfall stecke eine „kriminelle Energie“, die nicht von Asamer ausging: Ein Abfallsammler aus OÖ habe flüssige Pestizidabfälle nicht ordnungsgemäß weiterverarbeitet, sondern auf der Deponie illegal entsorgt. „Betreffend der Kosten werden wir uns am Verursacher schadlos halten. Wir gestehen aber Fehler bei der Eingangskontrolle ein“, sagt Pree. Der Schaden betrage bereits über 10 Millionen Euro.