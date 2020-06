Verseuchtes Wasser: Polizei fahndet nach Pestizid-Sünder

Laut Thomas Edstadler, Leiter der Gesundheitsabteilung des Landes, habe man die Keimbelastung mittlerweile gut im Griff. Die Ursache müsse aber noch abgeklärt werden. Trotz der hohen Konzentrationswerte, sowohl im Trink- als auch im Grundwasser, hätte es zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefährdung gegeben.VP-Bürgermeisterin Christine Eisner will die geplante Versorgungsleitung von Gmunden nach Ohlsdorf so schnell wie möglich fertig haben. "Mit Glück geht sie noch vor Weihnachten in Betrieb." Der Gemeinde Ohlsdorf haben die Maßnahmen rund um das Wasserproblem bereits 1,3 Millionen Euro gekostet.