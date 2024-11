Offensive gegen Camper am Attersee: Nächtliches Parkverbot kommt fix

Bei einem KURIER-Lokalaugenschein im Sommer reihten sich am Ostufer des Attersees – noch bevor die Morgensonne über dem Höllengebirge aufstieg – Campingbus an Campingbus an Campingbus.

Schon im Sommer wurde deshalb laut über ein Nachtparkverbot am gesamten Ostufer nachgedacht, auch entsprechende Verkehrsschilder wurden schon aufgestellt, blieben allerdings noch verhüllt. Nun ist es fix: Am Ostufer des Attersees gilt ab 2025 in der Sommersaison ein nächtliches Parkverbot, bestätigte Richard Steinkogler von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck.

Am gesamten Ostufer – das sind rund 20 Kilometer an der Seeleiten-Straße B152 - wird von 1. Mai bis 30. September von 23.00 bis 4.00 Uhr nächtliches Parkverbot gelten. In den Gemeinden Schörfling, Weyregg und Steinbach wolle man damit die Dauerparker wegbringen. Am Westufer gebe es vorerst noch keine derartige Beschränkung, so Steinkogler.