ÖVP brachte Design-Center Linz "zum Kochen"

Dieser tritt dann auch ans Rednerpult, gestärkt mit einer Packung Mannerschnitten, die er zuvor von seinen Kindern geschenkt bekommen hat.

„Wir haben uns immer angestrengt. Wir raunzen nicht gern, wir jammern nicht. Wir erarbeiten uns, was wir brauchen. Damit glänzen wir in Oberösterreich“, sagt Stelzer. Oberösterreich sei nicht das Land der Opernbälle und der großen Champagnerempfänge, „aber wir sind das Land der Hämmer“. Das MAN in Steyr erhalten bleibt, beansprucht er für die ÖVP.

"Brauchen keine Obergscheiteln"

Blieb die Pandemie bis dato im Wahlkampf eher unerwähnt, sagt Stelzer nun klar: „Mit der Impfung können wir das Virus in die Knie zwingen.“ Einen Lockdown werde es nicht mehr geben. „Der, der Verantwortung übernimmt, der darf nicht der Dumme sein.“

Das Thema Klimaschutz macht man den Grünen abspenstig. „Unsere Landsleute brauchen keine Oberg'scheitln.“ Man brauche eine Klimapolitik mit Hausverstand. Zum Thema Migration stellt Stelzer klar: „Wer nicht solidarisch mit unserer Gesellschaft sein will, mit dem werden auch wir nicht solidarisch sein.“

Auch auf den derzeitigen Regierungspartner, die FPÖ, ging er ein: „Bisher war es eine oberösterreichische FPÖ und wir werden ganz genau schauen, ob sie sich gegen Kickl durchsetzt.“ Allen FPÖ-Wählern, die von Ibiza, Strache und Kickl genug hätten, könne die ÖVP Sicherheit bieten.