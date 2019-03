ÖBB schließen Lücke Wien-Wels

Mehr als eine Viertelmilliarde Euro werden die ÖBB im 2019 allein in Oberösterreich in den Neubau und die Erhaltung der Bahninfrastruktur investieren. Die ÖBB-Investitionen in einem ihrer wichtigsten Märkte in Österreich steigen gegenüber 2018 um 15 Prozent, kündigte ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä an. Mit 17,5 Millionen Fahrgäste im Jahr 2018 zählen die Oberösterreicher zu den emsigsten Bahnfahrern. Personen- und Güterverkehr auf Westbahn und künftig auch auf der Pyhrnstrecke Richtung Süden sind bestimmende Themen in den ÖBB-Planungen.

Vorrang für viergleisigen Lückenschluss.

Heuer starten die Baumaßnahmen für die durchgehende Viergleisigkeit zwischen Wien und Wels im Westen des Linzer Hauptbahnhofs („Westkopf“). Dabei handelt es sich um eines der größten ÖBB-Bauprojekte der kommenden Jahre. Bis 2027 werden 250,6 Millionen Euro verbaut. Wie ÖBB-Chef Matthä versichert, ist es dringend notwendig dieses Nadelöhr zwischen Wien und Wels zu beseitigen. „Wir haben die Kapazitätsgrenze erreicht.“ Aufgrund der Zweigleisigkeit leide der Ausbau des Nahverkehrs im Linzer Großraum. Für den Abschnitt Linz-Marchtrenk (775,8 Mio. €) liegt seit einem Jahr der UVB-Bescheid vor. Einsprüche dagegen liegen beim Bundesverwaltungsgerichtshof. Für Marchtrenk-Wels (225,9 Mio. €) sind die Einreichungen für die UVP und die eisenbahnrechtliche Genehmigung noch heuer geplant. Die Inbetriebnahme der vier Gleise zwischen Linz und Wels ist für 2026 geplant.