Prozess um Neonazi-Netzwerk: "Rechts sein ist nicht verboten"

Mit Schals, Kapuzenjacken und Hüten versuchten am Mittwoch jene fünf Angeklagten, die sich auf freiem Fuß befinden, ihre Identität vor den wartenden Medienleuten zu verbergen. Erst im Schwurgerichtssaal, wo weder fotografiert noch gefilmt werden durfte, entledigten sich Alexander M., Bernd H., Dieter B., Christoph G. und Kevin H. ihrer Maskerade. Ihre in U-Haft sitzenden Kumpane, Jürgen W. und Manuel S., wurden durch einen Seiteneingang unbemerkt an den Reportern vorbei zur Anklagebank geschleust.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verhandlung gegen die sieben führenden Kader des rechtsextremen Netzwerks „Objekt 21“ im Landesgericht Wels waren enorm. Verfassungsschützer in Zivil und uniformierte Polizisten sicherten das Gebäudeinnere sowie die Ein- und Ausgänge. Gerichtskiebitze mussten Handys, Laptops und sogar ihre Getränke abgeben. Die Verhandlung begann aber nahezu pünktlich.

Staatsanwalt Franz Haas warf den 23 bis 33 Jahre alten Männern NS-Wiederbetätigung vor. Zwischen 2008 und 2010 sollen sie bei Veranstaltungen die Ideologie des Dritten Reiches massiv verherrlicht und heroisiert haben. Manuel S. hatte sich im Haus des Vaters von Oscar-Regisseur Stefan Ruzowitzky in Desselbrunn eingemietet und dort offiziell einen Freizeit- und Kulturclub namens „ Objekt 21“ betrieben. S. war Obmann, Alexander M. sein Stellvertreter. Bernd H. war Schriftführer, Kevin H. sein Stellvertreter. Dieter B. war Kassier und Christoph G. betreute die EDV-Anlage und die Homepage. „ Jürgen W. war zwar nicht Mitglied des Vereins, bestimmte aber vor Ort, was tatsächlich zu geschehen hat“, erklärte Haas.