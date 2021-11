Oberösterreichische Polizisten fassten Eierdiebe

Die Polizei in Oberösterreich hat ein Einbrecher-Duo erwischt, das im Verdacht steht, mehrmals in einen Selbstbedienungsladen für landwirtschaftliche Produkte in Schleißheim (Bezirk Wels-Land) eingebrochen zu haben. Die Verdächtigen wurden Samstagabend vom Besitzer ertappt. Der Mann verfolgte die Flüchtenden und informierte die Polizei. Beamten nahmen die Verdächtigen fest: In der Wohnung eines Mannes wurden 93 Eier sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion.



Bereits fünf Mal wurde seit Ende Oktober in den Selbstbedienungsladen eingebrochen. Die Täter versuchten dabei jeweils - teilweise unter Verwendung eines Brecheisens - die an der Wand des Hofladens montierte Kassa aufzubrechen. Einmal gelang das auch, es wurde das darin enthaltende Bargeld gestohlen.



Samstagabend kam es zu einem neuerlichen Einbruch. Das 39-jährige Opfer bemerkte den Vorfall, verfolgte den flüchtenden Pkw und informierte die Polizei. Der Mann teilte den Beamten immer wieder den Standort mit, bis diese das Fahrzeug in Thalheim bei Wels feststellen und nach kurzer Verfolgung anhalten konnten. Die beiden Insassen, ein 28-Jähriger und ein 20-Jähriger, wurden festgenommen.



Die Polizisten fanden dabei auch das Brecheisen und stellten fest, dass am nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht waren. In der Wohnung eines Verdächtigen stellten die Beamten zudem gestohlene landwirtschaftliche Produkte - nämlich 93 Eier - sicher. Die beiden männer werden angezeigt. Sie stehen im Verdacht, auch die vorhergehenden Einbrüche verübt zu haben. Die Ermittlungen dazu waren noch am Laufen.