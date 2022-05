Oberösterreicher starb nach Motorradunfall im Krankenhaus

Am Samstagabend ist ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Motorrad verunglückt. Auf der Fahrt in Richtung Polling war der junge Mann von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Im Kepler-Uniklinikum erlag er seinen Verletzungen am nächsten Tag.

Kontrolle über Motorrad verloren

Der Innviertler war auf der B141 unterwegs gewesen und hatte im Gemeindegebiet von Altheim in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verloren. Trotz entsprechender Schutzkleidung und Sturzhelms zog er sich bei der Kollision mit dem Zaun eines Gewerbegebiets lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer hatten den Unfall beobachtet, benachrichtigten die Rettungskräfte und leisteten umgehend Erste Hilfe. Gegenüber dem ORF bestätigte eine Sprecherin der Linzer Uniklinik, in die der Schwerverletzte per Hubschrauber gebracht worden war, dass der Biker am Sonntag seinen Verletzungen erlegen ist.