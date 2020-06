Oberösterreicher blicken beim Essen über den Tellerrand

Täglich Brot

Gegessen wird meist zu Hause, auch wenn dieser Wert leicht abnimmt: Kantinen und Gasthäuser gewinnen so an Bedeutung für das tägliche Leben. Egal wo: Bei 38 Prozent – dem Großteil der Befragten – liegt zu Mittag Fleisch am Teller, vor allem Geflügel. Zum Vergleich: 1976 lag dieser Wert noch bei 59 Prozent.

Auch Suppen und süße Nachspeisen sind rückläufig. „Den Dreiklang von Vor-, Haupt- und Nachspeise gibt es heutzutage nicht mehr so häufig“, erklärt Eiselsberg diesen Umstand. Täglich am Speiseplan der Oberösterreicher stehen dafür auf alle Fälle Brot und Gebäck: Jeder zweite Oberösterreicher isst diese Backwaren täglich.

Immer mehr schauen die Oberösterreicher anscheinend über den Tellerrand: Eine umweltschonende Produktion, eine artgerechte Tierhaltung und der Verzicht auf Konservierungsstoffe gewinnen an Bedeutung.

Durchgeführt wurde die Befragung in OÖ Anfang dieses Jahres, also noch vor Corona. Wie sich die Essgewohnheiten seither entwickelt haben, kann laut Eiselsberg noch nicht prognostiziert werden. Er rechnet jedoch damit, dass Regionalität dadurch noch mehr an Relevanz gewonnen hat.