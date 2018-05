Oberösterreich will Lehrberufe im Pflegebereich

„Genau diese Lücke wollen wir schließen. Wer mit 15 eine Lehre beginnt, wird mit 17 nicht in eine andere umsteigen“, sagt Wolfgang Hattmannsdorfer, der Obmann des OÖ Hilfswerks. Allein in seiner Organisation würden in den nächsten fünf Jahren 45 ausgebildete Pflegekräfte und 80 weitere in Hilfspositionen benötigt. „Der demografische Druck ist enorm und deutlich erkennbar“, sagt Hattmannsdorfer. Je nach Einbeziehung stationärer und mobiler Dienste seien bis 2025 in OÖ zwischen 700 und 1100 Pflegerinnen notwendig, glaubt er.