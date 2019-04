Oberösterreich will Landesdienst für Identitäre sperren

Wer mit den Identitären in Verbindung steht, soll im oberösterreichischen Landesdienst keine Aufnahme finden. Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, kündigte nach der Tagung des Landessicherheitsrates am Dienstagfrüh an, einen Sperrvermerk, wie er beim Bundesheer besteht, für Oberösterreich juristisch prüfen zu lassen. Außerdem beschlossen alle Mitglieder des Rats, Vereinen, die die Identitären unterstützen, keine Fördergelder mehr auszuzahlen.

Nach den Diskussionen um die Aktivitäten der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) in ihrem Khevenhüller-Zentrum, dass sie in einem Studentenheim eines FPÖ-nahen Vereines in Linz-Urfahbetrieben haben, hat Stelzer einen Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eingefordert.