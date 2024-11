Budget-Abgang in OÖ wird um 100 Millionen Euro nach oben korrigiert

Im Braunen Saal des oö. Landhauses läutete die große Standuhr eine neue Zeitrechnung für das Budget 2025 ein, das ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein Stellvertreter, FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner , am Dienstag präsentierten.

In Zahlen heißt das: Statt 150 Millionen sind jetzt 253 Millionen Euro Abgang geplant. Erste Maßnahme: Eine Kreditsperre von 10 Prozent auf die Ermessensaufgaben (500 Millionen Euro) des Landes.

Das Land reagiere nun nicht mit einem Sparpaket - denn davor würden auch Wirtschaftsforscher warnen: "Drastische Sparpakete dämpfen die Konjunktur weiter."

Kritik am Bund

Dass in den Herbstferien - und nicht wie üblich vor Beginn der Budgetverhandlungen - eine neue Ertragsprognose eingetroffen sei, habe zur Neubewertung geführt. Dass Stelzer die späte Bekanntgabe auf die Nationalratswahl zurückführt, ließ er deutlich durchklingen.

Allerdings habe sich das Land dazu entschieden, nicht neuerlich den Sparstift anzusetzen, sondern den Abgang zu erhöhen. Und er verweist darauf, dass die Regierungsmitglieder mit Vorschlägen in die Verhandlungen gegangen seien, die einen Abgang von 450 Millionen Euro gebracht hätten.

150 statt 450 Millionen Euro Abgang ursprünglich

"Das haben wir auf 150 Millionen Euro ursprünglich herunterverhandelt. Noch einmal um 100 Millionen Euro zu kürzen wäre nicht vertretbar gewesen."

Zwei große Projekte werden gegen die Rezession weitergeführt, betonen Stelzer und Haimbuchner: Das sind der OÖ Plan und Zukunftsfonds. Darin sind 300 Millionen Euro für Konjunkturbelebung vorgesehen.

Konkret gehen davon 57,5 Mio. Euro in die Energiewirtschaft und den Umweltschutz, 47,5 Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr, 40 Millionen Euro in die Forschungsförderung.

Vom OÖ fließt ein Großteil der 109 Millionen Euro in die Krankenanstalten.