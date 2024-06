Der Mann wird angeklagt, samt Antrag auf Unterbringung in einer forensisch-psychiatrischen Anstalt. Schlechte Karten in einem Prozess, bei dem zwei Polizisten als Zeugen der Anklage zur Verfügung stehen. Beim Gerichtsverfahren stellt sich aber heraus: Die Verletzungen des Beamten - der sich am Beifahrersitz befunden habe - können mit den Beschädigungen an den Fahrzeugen nicht in Einklang gebracht werden.

Der Mann wird freigesprochen. Und die Staatsanwaltschaft wird neuerlich tätig. Und zwar gegen die zwei Polizisten, die gemeinsam auf einer Innvierter Polizeiinspektion Dienst versehen. So sind die Zeugen der Anklage plötzlich selbst die Angeklagten. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft jetzt Missbrauch der Amtsgewalt, falsche Beweisaussage und Verleumdung vor.