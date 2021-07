Oberösterreich: Kleinkind aus Fenster gestürzt

Ein eineinhalb Jahre alter Bub ist Dienstagvormittag in Aurolzmünster (Bezirk Ried) aus einem Fenster im ersten Stock gefallen. Das Kind stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Es wurde ins Spital eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war vorerst nicht bekannt, so die Polizei.

Nachbar fand Kind

Der Bub hatte sich zuerst gemeinsam mit seinen Geschwistern im Kinderzimmer aufgehalten. Dann marschierte er ins Wohnzimmer. Dort dürfte er auf eine Couch geklettert sein und den Dreh-Kipp-Verschluss des Fensters geöffnet haben. Ein Nachbar fand den Kleinen neben dem Gehsteig kauernd und alarmierte die Eltern. Der Bub war ansprechbar. Ein Notarzt-Team versorgte ihn, anschließend wurde er ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.