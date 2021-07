Nächster Straßenbahn-Unfall in Wien: Bagger kracht in Bim

Nachdem es erst am Dienstag im Frühverkehr am Matzleinsdorfer Platz zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahngarnitur und der Badner Bahn gekommen war, krachte am Mittwoch in der Früh in der Währinger Straße ein Bagger in eine Bim. Erneut gab es Verletzte.

Bei dem Unfall an der Ecke Simonygasse in Wien-Währing war ein Ampelausfall der Auslöser für den Crash. Eine Sprecherin der Wiener Linien sagte dazu, dass ein Baggerfahrer den Vorrang der Straßenbahn missachtet haben dürfte. In Folge wurden beide Lenker sowie ein Fahrgast verletzt.

Der Zusammenstoß ereignete sich um 7.51 Uhr, die Linie 9 war in dem Bereich bis 9.22 Uhr gesperrt.