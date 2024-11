Tim, 8, und die digitale Welt: Wie Kinder mit sozialen Medien umgehen

Tim ist eines von rund 67.000 Kindern in Oberösterreich, die soziale Medien nutzen. Die Rede ist nicht von Teenagern. Jüngst wurde das Mediennutzungsverhalten von Kindern zwischen sechs und zehn Jahren untersucht und in einer aktuellen Studie präsentiert. Die Zahlen daraus sind teilweise alarmierend.

In der genannten Altersgruppe sind Kindern verschiedene soziale Netzwerke vertraut. Besonders der Nachrichtendienst WhatsApp und die Videoplattform YouTube sind bei Sechs- bis Zehnjährigen sehr bekannt und werden auch am häufigsten genutzt.

Soziale Medien: 30 Minuten pro Tag

Bei oberösterreichischen Kindern beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer sozialer Netzwerke derzeit 30 Minuten. Abgefragt wurden in der Studie, die vom Market Institut im Auftrag der Education Group durchgeführt wurde, etliche Komponenten, darunter auch die Gefühlslage nach Aktivitäten in sozialen Netzwerken: "Kinder fühlen sich nach dem Surfen im Internet prinzipiell fröhlich und entspannt, geben an, gut abschalten zu können und energiegeladen zu sein", sagt David Pfarrhofer, Geschäftsführer des Market Instituts.