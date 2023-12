Oberösterreich: Hund geht auf Zirkuskamele los und verletzt sie

Ein Hund hat am späten Dienstagabend vier Zirkuskamele in Mauthausen (Bezirk Perg) attackiert und leicht an den Beinen verletzt. Ein bisher unbekannter Mann hatte das Tier nach der Vorstellung ohne Leine losgelassen, der Hund drang dann in der Folge zu den in einem Stall in Boxen untergebrachten Kamelen vor.

Als der 23-jährige Sohn des Zirkusdirektors dazwischenging, wurde er ebenfalls leicht am Schienbein verletzt.

