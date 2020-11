Oberösterreich: Drachenflieger abgestürzt, 70-Jähriger schwer verletzt

Ein Drachenflieger ist am Sonntag im Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) aus rund zehn Meter Höhe abgestürzt und ungebremst auf den Boden geprallt. Der 70-jährige Oberösterreicher wurde schwer verletzt. Er wurde von einem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.

Der Einheimische hatte mit seinem Fluggerät am traditionellen "Allerheiligenflug" eines Vereinsclubs in Roßleithen teilgenommen. Die aus vier Drachenfliegern und einigen Paragleitern bestehende Gruppe startete vom Kleinerberg in einer Seehöhe von 1.287 Meter. Gegen 12.00 Uhr setzte der 70-Jährige, der laut Polizei ein sehr erfahrener Drachenflieger ist, bei günstigen Bedingungen zum Landeanflug an. Warum er plötzlich abgestürzt ist, war zunächst nicht bekannt.