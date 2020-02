Oberösterreich-Abend in der Hofburg

Es gehe um die Zukunft der Pflege, um Infrastruktur, Bildung und Ausbildung und den Erhalt der wirtschaftlichen Dynamik. "Ich werde mich aber auch besonders um die Zukunft der ländlichen Regionen, insbesondere um die Wirtschaft am Land und die Sicherung von Arbeitsplätzen in den Regionen und um ein solides Umfeld für unsere Unternehmen kümmern. Wir werden uns für eine Wirtschaft stark machen, die Ökonomie und Ökologie in Einklang bringt und die klimaschonend ist, ohne dabei die Wirtschaft zu schwächen.“

Zentrales Thema Pflege

Die zentralen Schwerpunkte von Oberösterreichs Ländervorsitz sind laut Landeshauptamnn Stelzer vor allem der Arbeitsmarkt sowie die Finanzierung und optimale Organisation der Pflege für alle Bürgerinnen und Bürger. Stelzer: „Unser Ziel ist dabei sicherzustellen, dass sich jede und jeder darauf verlassen kann, die bestmögliche Pflege zu erhalten. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang, dass wir mit der neuen Bundesregierung wieder einen politischen Ansprechpartner haben. Und wir hoffen daher, dass der Reform- und Erledigungszug rasch wieder Fahrt aufnimmt.“

300 Gäste

Stelzer begrüßte unter den rund 300 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur vor allem die zahlreichen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, deren Arbeits- und Lebensmittelpunkt die Bundeshauptstadt ist. „Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind nicht nur traditionsbewusst, sie gelten auch als aufgeschlossen gegenüber Neuem“, sagte Stelzer. „Sie sind weltoffen und setzen das dann auch oft in ihren Berufskarrieren um. Diese Weltoffenheit zeigt sich auch daran, dass sie trotz ihrer Ausbildungs- und Karrierechancen fern der Heimat ihrem Land auch weiterhin verbunden bleiben.“

Ball und Genussfest

Oberösterreich werde in den kommenden Monaten auch abseits der Politik in Wien für Aufsehen sorgen, kündigte Stelzer den Oberösterreicher Ball am 9. Mai im Rathaus sowie das Genuss- und Erlebnisfestival OÖ Sommerfrische am 6. und 7. Juni im Kursalon im Stadtpark an.