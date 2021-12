Oberösterreich: 196 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr

Drei Tage lang drehte sich in der oberösterreichischen Politik alles ums Geld: Seit Dienstag tagte der Landtag in Linz zum Landesbudget für das kommende Jahr. Kritik daran musste die ÖVP-FPÖ-Regierung von vielen Seiten hinnehmen.

Bereits vor der Sitzung kündigten SPÖ, Grüne und Neos an, dem Landeshaushalt 2022 nicht zuzustimmen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) versuchte, sie dennoch mit seiner Eröffnungsrede am Dienstag zu erreichen: Vor allem angesichts der Corona-Krise wolle er in einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung investieren. 7,3 Milliarden umfasse der Landeshaushalt.

Unter anderem sollen 85,7 Millionen Euro in den Agrarbereich und damit zu Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) wandern, 15 Millionen werden in den Energiesektor investiert, 145 Millionen sollen eine moderne Spitallandschaft sichern. 207 Millionen Euro sind für Kunst und Kultur reserviert.

Zufrieden mit seinem Budget zeigt sich Verkehrslandesrat Günter Steinkellner (FPÖ): Mit 181 Millionen Euro für das Straßennetz sowie 196 Millionen Euro für Attraktivierung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs setzte man „den nächsten Schritt auf dem Weg der Vernunft“.