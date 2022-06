Nussige Heurige aus Eferding liegen wieder im Regal

Praktisch fettfrei, sättigend, leicht zu schälen und nur 70 Kalorien pro 100 Gramm. Dazu kommt ein nussiger, würziger Geschmack – die Rede ist von Erdäpfeln, genauer gesagt von den Heurigen. Denn es ist wieder so weit: Die Erntezeit für sie hat begonnen, wie Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz verkündete, in Eferding sogar zehn Tage früher als 2021.

„Spezielle Sorten, frühzeitige Pflanzung und das Abdecken mit Vlies oder Folie bewirken einen Erntevorsprung“, erklärte Manfred Schauer, Obmann Eferdinger Landl-Erdäpfel. Sie sind die einzige oö. Erzeugergemeinschaft, die Heurige anbaut und vermarktet und damit die Ersten, die ihre Erdäpfel aus der Erde holen, denn die Heurigen markieren den Saisonstart. Bereits jetzt gibt es diese Frühkartoffeln deshalb zu kaufen.