Nur gut und nur böse gibt es nicht

von Christa Koinig

Ihr wisst ja, dass ich für mein Leben gern lese. Nämlich in echten Büchern, mit echten Papierseiten. Es ist so klass, wenn’s raschelt beim Umblättern, man kann zurückblättern blättern, wenn was spannend war oder wenn man’s nicht so richtig verstanden hat. Und man kann selbst gebastelte Lesezeichen ins Buch geben, damit man weiß, wo man aufgehört hat.

Alte Märchenbücher

Als wir selber noch nicht lesen konnten, hat uns Omama oft aus ihrem alten Märchenbuch vorgelesen. Von Hänsel und Gretel und der bösen Hexe, von Schneeweißchen und Rosenrot und dem bösen Zwerg, von der Königin und dem bösen Rumpelstilzchen, vom bösen Wolf und dem Rotkäppchen oder von den sieben Geißlein und dem bösen Wolf. Aber warum ist da immer jemand dabei, der böse ist? Ich hab lange darüber nachgedacht. Warum ist die Hexe böse? Vielleicht weil sie alt und einsam ist? Warum ist der Zwerg böse? Womöglich grämt er sich, weil er nicht so groß ist wie die anderen? Wahrscheinlich ist das Rumpelstilzchen böse, weil es keine Freunde hat. Oder die Wölfe, sind sie deswegen böse, weil sie hungrig sind und auch ihre Jungen nicht ernähren können? Sie alle müssen wohl viel nachdenken, weil es ihnen nicht gut geht. Wahrscheinlich können sie deswegen nicht fröhlich sein.