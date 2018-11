Nur ein kleiner Gefallen

Doch am Abend erscheint Emily nicht, um ihr Kind abzuholen. Tage und Wochen ziehen ins Land, in denen sich Stephanie zusammen mit Emilys Mann Sean um den Jungen kümmert. Dabei kommen sich Stephanie und Sean näher und die Witwe träumt von einem neuen Leben. Doch dann wird Emilys Leiche gefunden und alles erscheint in einem neuen Licht.

Paul Feig, der mit Komödien wie „Brautalarm“ Hits landete, legt hier einen waschechten, immer neue Wendungen schlagenden Thriller in der Art von „Gone Girl“ vor. Allerdings nicht ohne es sich nehmen zu lassen, eine Prise schwarzen Humor in die erneut von starken Frauenfiguren getragene Story nach dem Bestseller von Autorin Darcey Bell zu bringen.

Hans-Peter Obermayr ist Geschäftsführer der Star Movie Kinogruppe