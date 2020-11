Nicht nur in der Krypta, auch im Netz

Ab wann das Erlebnis an den beiden Orten zu sehen sein wird, ist aufgrund der Covid-19-Verordnungen noch unklar. Bis dahin kann eine digitalisierte Version der Krippe online erlebt werden – zum Beispiel live am 3. 12., 17 Uhr. Petra Weiss vom Bundesdenkmalamt und Dompfarrer Maximilian Strasser erzählen Wissenswertes über theologische und kunsthistorische Aspekte der Krippe. Stefan Mittlböck-Jungwirth vom AEC gibt Einblicke in den Digitalisierungsprozess der Figuren. Wer genau zu diesem Zeitpunkt nicht vor dem Schirm sitzen kann, sieht sich die virtuelle Krippe später an, der Livestream wird gespeichert.

www.aec.at