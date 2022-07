Neues Spiel, neues Glück

Das vergangene Spieljahr lief für die Linzer Athletiker desaströs. Mit großen Ambitionen gestartet, fanden sie sich unter den sechs Underdogs wieder. Zudem verpassten sie die Qualifikation für das internationale Geschäft. Kühbauer sieht darin auch Positives: „Die Mehrfachbelastung fällt weg, das macht die Trainingssteuerung einfacher.“ Die Rieder mussten gar um den Verbleib in der Liga zittern. Nachdem sie die Meistergruppe knapp verpasst hatten, steckten sie bis zum Hals im Abstiegssumpf. Dem entrannen sie erst im letzten Spiel. Heinle will den Klassenerhalt diesmal so früh wie möglich zu schaffen: „Indem wir unser Spiel in allen Phasen verbessern, werden sich zwangsläufig die Ergebnisse einstellen.“ Beim LASK gab es im Sommer zahlreiche Ab- und Zugänge. „Wir haben eine Reihe von Spielern mit guter individueller Qualität verpflichtet“, sagt Kühbauer. Jetzt gehe es darum, eine funktionierende Mannschaft zu formen. Zuletzt wurde eifrig an der taktischen Ausrichtung gebastelt, jetzt soll der LASK zu einstiger Stärke zurückfinden. „Wir wollen dominant und ballbestimmend sein, ohne die Arbeit gegen den Ball zu vernachlässigen“, sagt Kühbauer. Das von ihm bevorzugte System beschreibt er so: „Aktiv präsent sein, anstatt nur zu reagieren.“