Neues Linzer Werbevideo: Die Stadt wird zum Planeten

Denn ausgerechnet in Linz landet demnach eine Rakete mit Astronauten, die den „Planeten Linz“ erkunden wollen. Oder sagen wir: speziell eine Sache. „Bitte den Spoiler aber nicht verraten“, war jedoch die Bitte von Produzent Sinisa Vidovic an die anwesenden Medienvertreter am Mittwoch. Was jedoch verraten werden darf, sind gesellschaftspolitische Themen – wie Klimawandel –, die das Video aufgreift. Laut Steiner solle der Film etwa dazu anregen, besser in der Nähe zu urlauben, als weiter wegzureisen. So will Linz Tourismus mit „Weltraumtickets“ (Gutscheine an Touristen, die mit dem Öffis oder Rad anreisen) verteilen.

Ob das neue Video, das „alte“ toppen wird, wird sich zeigen. Immerhin verzeichnete Letzteres mehr als eine Million Klicks und sahnte 15 Preise ab. Offiziell auf den verschiedensten Kanälen ausgespielt wird der neue Werbefilm ab Sonntag.